Мерсон: "Ливерпуль" должен быть в середине таблицы"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что "Ливерпуль" набрал лишние шесть очков в этом сезоне Премьер-Лиги.

"Ливерпуль" выиграл все четыре первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас единолично возглавляет турнирную таблицу.



Однако демонстрируемый "Ливерпулем" футбол совершенно не впечатляет Мерсона. По мнению Пола, три из четырех своих матчей "красные" должны были завершать вничью.



"Я не уверен насчет "Ливерпуля". Они должны быть в середине таблицы. Шесть очков им были подарены".



"Против "Арсенала" совершенно не было похоже, что он забьют. Против "Ньюкасла" они забили последним касанием в матче. Затем был пенальти против "Бернли" в компенсированное время. Я не понимаю, что сотворил Ганнибал Межбри".



"Можно снять с "Ливерпуля" шесть очков, и никто бы не возражал. Никто бы не сказал: "О, это немного сурово, им просто не везло". Все три матча должны были завершиться вничью, и тогда они были бы в середине таблицы".



"Они меня не убедили. У Арне Слота много работы. Я не думаю, что у Флориана Вирца идет игра. Мне нравится Вирц, он потрясающий игрок, но команды садятся глубоко против "Ливерпуля", и это так клаустрофобно для него".



"Думаю, полузащита обеспечила им победу в лиге в прошлом году. Алексис Макаллистер, Райан Гравенберх и Собослаи играли выдающимся образом длительными отрезками, доминируя в центре поля. В этом сезоне я этого не наблюдаю. Команды не боятся подвергать "Ливерпуль" давлению".



"К ним пришел Александер Исак. Вы можете собрать хоть всех лучших игроков в мире, но если они не подходят друг другу, это не будет работать. Поэтому они могли бы быть в середине таблицы, но вы также можете сказать, что они еще не начали играть, при этом выиграв каждый матч. А это признак очень хорошей команды", — сообщил Мерсон Sky Sports.