Доннарумма: "У меня невероятные отношения с Холандом"

Голкипер "Манчестер Сити" Джанлуиджи Доннарумма поведал, что быстро подружился со своим партнером по команде Эрлингом Холандом.

Доннарумма дебютировал за "Сити" в матче Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд, поспособствовав победе 3:0.



В дерби Манчестера Доннарумма отметился блестящим сейвом после удара Бриана Мбемо по летящему мячу. Практически все игроки "Сити", включая Холанда, вернулись к своим воротам и поздравили 26-летнего итальянца с этим спасением.



"Помимо того, что он великолепный игрок, один из лучших в мире, если не самый лучший, он также великолепный человек, и это делает его еще лучше в каком-то смысле".



"У меня невероятные отношения с ним, он был добр ко мне с самого начала. Меня так приняли, что я чувствую, будто нахожусь здесь много лет".



"Так и должна вести себя команда, вести себя как семья, и когда партнер по команде предотвращает гол, все вы должны поздравить его, как и в случае с забитым голом".



"Это важно для меня, все мы должны быть сплоченными. Результат против "Юнайтед" имеет огромное значение, позволив нам подняться в таблице", — цитирует Доннарумму BBC.