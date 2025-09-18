Мареска возмущен, что Та избежал удаления

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что "Бавария" должна была остаться вдесятером в первом тайме матча Лиги Чемпионов.

Накануне "Челси" потерпел поражение 3:1 в Мюнхене, но еще в первом тайме защитнику хозяев Джонатану Та повезло отделаться желтой карточкой за борцовский прием против Жоао Педро.



Мареска так возмущался, что сам получил от рефери "горчичник". Энцо до сих пор не понимает, почему арбитры пощадили грубияна.



"Это должна была быть красная карточка. Я всегда говорил, что это должна быть красная карточка, когда нет намерения сыграть в мяч и есть лишь намерение ударить другого игрока".



"Почему это не красная карточка? Рефери сказал, что это не было достаточно грубо или агрессивно. Так вам нужно увидеть кровь или что-либо еще, чтобы показать красную карточку? Раз есть намерение, значит это красная карточка. Поэтому для меня здесь никакого сомнения", — цитирует Мареску The Guardian.