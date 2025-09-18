Мареска хочет, чтобы "Челси" извлек урок из своих ошибок против "Баварии"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда должна извлечь урок из своих ошибок в матче Лиги Чемпионов против немецкой "Баварии".

"Челси" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с поражения 3:1 в Мюнхене. "Бавария" открыла счет благодаря автоголу Трево Чалобы, а затем Харри Кейн реализовал пенальти, и Мареска считает, что такого рода ошибок можно было избежать.



"Мы были в игре до самого конца. Гостям здесь очень сложно играть и контролировать игру на протяжении 95 минут. Это нереально".



"Нельзя совершать ошибки так, как это совершили мы. Но я только что сказал игрокам, что мы многому научимся и создадим нечто особенное из этого поражения".



"Думаю, между ними и нами существует огромная разница в опыте, учитывая количество сыгранных ими матчей в Лиге Чемпионов и учитывая возраст".



"Мы очень хорошо сражались часть матча, но ошибки могут стать уроком для нас", — цитирует Мареску The Independent.