"Челси" проиграл в Мюнхене, дважды пропустив от Кейна
"Челси" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с поражения 3:1 в гостях у немецкой "Баварии".
Впервые с первого тура Премьер-Лиги в стартовом составе "синих" был назван Коул Палмер. Рис Джеймс расположился в полузащите, а Энцо Фернандес был передвинут на позицию 10-го номера.
"Бавария" сразу же подвергла "Челси" давлению и на 20-й минуте была вознаграждена. Майкл Олисе ушел от Жоао Педро на правом краю штрафной и прострелил к воротам, где Дайо Упмекано заставил Трево Чалобу ошибиться и совершить автогол — 1:0.
На 25-й минуте Мойсес Кайседо повалил в своей штрафной Харри Кейн, и сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 2:0.
Хозяева почуяли запах крови, но тот же нарвались на контратаку. Палмер совершил рывок со своей половины поля, сыграл в стенку с Педро и после ответной передачи пробил в касание из пределов штрафной — 2:1.
"Бавария" сохранила контроль над игрой, но по-настоящему пришла в себя уже после перерыва, когда принялась регулярно угрожать воротам Роберта Санчеса.
На 63-й минуте прессингуемый Мало Гюсто совершил грубую ошибку, отдавая мяч назад с фланга к своей штрафной. Снарядом завладел Кейн, пробив в касание — 3:1.
В дальнейшем в игре почти ничего не происходило. На 89-й минуте Палмер в касание поразил ворота домашней команды после роскошной передачи Андрея Сантоса в штрафную, но из-за офсайда гол не был засчитан.
"Бавария" была лучше и победила справедливо, но автоголом и пенальти "Челси" сам усложнил себе жизнь.
"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия) — 3:1 (2:1)
Голы: Чалоба 20 (авт), Кейн 27 (пен), 63 — Палмер 29.
"Бавария": Нойер, Лаймер, Упамекано, Та (Ким 45), Станишич (Боэ 51), Киммих, Павлович (Горецка 64), Олисе, Гнабри (Бишоф 90), Диас, Кейн (Джексон 90).
"Челси": Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Сантос 68), Нету (Гарначо 68), Фернандес (Эстевао 81), Палмер, Педро.
Предупреждения: Та, Олисе, Лаймер.
17.09.2025 23:55
Просмотров: 733
Последние комментарии:
Ку-ку членси88 ты где???
(ответить)
забавно-ностальгично наблюдать, как Гнабри радуется голу Кейна, который забивает Челси)). О темпорэ, о морэ)!
(ответить)
матч на минимальную победу баварки
баварка была чуток лучше
Мареска, пожалуйста, завязывай с Джеймсом в опорке. Как только вышел Сантос, пошло продвижение мяча вперед и Палмер Жоао Педро начали мяч получать и комбинировать.
А так канешн новый формат залупа. Говорю как есть - обычно у меня матчи ЛЧ асоциируются с каким-то накалом и емоциями. Тут похуй. Потому что я понимаю, что будут пафосы карабахи и прочая залупа и Челси свое возьмет.
Баварка прям какой-то машиной не выглядит, не смотря на то что играли дома.
(ответить)
отсосали)))
(ответить)
матч кошмар конечно... вообще никуя не получалось. вот тебе и лига фермеров.. збс хотя бы что это в группе, а не плей офф, единственное утешение
(ответить)
Лошки пенсы)
Мареска в итоге со своей ротацией нихуя не выиграл.
В чемпионате ничья и тут проеб.
Что то идет не так о_0
(ответить)
Ха ха малолетка палмер отсосал)
(ответить)
Кейн любит пенсов ((
(ответить)
Золотой дождь на подзалупси.
(ответить)
КНЯЗИ на троне!!!
(ответить)
