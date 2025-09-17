"Челси" проиграл в Мюнхене, дважды пропустив от Кейна

Харри Кейн "Челси" стартовал на общем этапе Лиги Чемпионов с поражения 3:1 в гостях у немецкой "Баварии".

Впервые с первого тура Премьер-Лиги в стартовом составе "синих" был назван Коул Палмер. Рис Джеймс расположился в полузащите, а Энцо Фернандес был передвинут на позицию 10-го номера.

"Бавария" сразу же подвергла "Челси" давлению и на 20-й минуте была вознаграждена. Майкл Олисе ушел от Жоао Педро на правом краю штрафной и прострелил к воротам, где Дайо Упмекано заставил Трево Чалобу ошибиться и совершить автогол — 1:0.

На 25-й минуте Мойсес Кайседо повалил в своей штрафной Харри Кейн, и сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 2:0.

Хозяева почуяли запах крови, но тот же нарвались на контратаку. Палмер совершил рывок со своей половины поля, сыграл в стенку с Педро и после ответной передачи пробил в касание из пределов штрафной — 2:1.

"Бавария" сохранила контроль над игрой, но по-настоящему пришла в себя уже после перерыва, когда принялась регулярно угрожать воротам Роберта Санчеса.

На 63-й минуте прессингуемый Мало Гюсто совершил грубую ошибку, отдавая мяч назад с фланга к своей штрафной. Снарядом завладел Кейн, пробив в касание — 3:1.

В дальнейшем в игре почти ничего не происходило. На 89-й минуте Палмер в касание поразил ворота домашней команды после роскошной передачи Андрея Сантоса в штрафную, но из-за офсайда гол не был засчитан.

"Бавария" была лучше и победила справедливо, но автоголом и пенальти "Челси" сам усложнил себе жизнь.

"Бавария" (Германия) — "Челси" (Англия) — 3:1 (2:1)

Голы: Чалоба 20 (авт), Кейн 27 (пен), 63 — Палмер 29.

"Бавария": Нойер, Лаймер, Упамекано, Та (Ким 45), Станишич (Боэ 51), Киммих, Павлович (Горецка 64), Олисе, Гнабри (Бишоф 90), Диас, Кейн (Джексон 90).

"Челси": Санчес, Гюсто, Адарабиойо, Чалоба, Кукурелья, Кайседо, Джеймс (Сантос 68), Нету (Гарначо 68), Фернандес (Эстевао 81), Палмер, Педро.

Предупреждения: Та, Олисе, Лаймер.




Метки Бавария, Лига Чемпионов, обзор матча, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2025 23:55

