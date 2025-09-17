Бекхэм напомнил игрокам "Юнайтед" о негласном правиле

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм напомнил игрокам "красных дьяволов" о негласном правиле в клубе.

"Юнайтед" выиграл лишь один из пяти матчей в новом сезоне, в минувшее воскресенье разгромно уступив соседям из "Манчестер Сити" (3:0).



По словам Бекхэма, выигравшего 12 трофеев с "Юнайтед", в его времена после такого рода поражений игроки не появлялись на публике несколько недель, чтобы не встретиться с разъяренными фанатами.



"Будучи бывшим игроком и будучи фанатом клуба, я надеюсь, им (игрокам МЮ) так же больно, как и нам, фанатам. Уверен, так и есть, потому что они профессионалы".



"Это не так, что они выходят на поле без желания выиграть матч. Просто они вышли против такой команды, как "Сити".



"Когда вы проигрываете такого рода матчи, вы не выходите на улицу несколько недель. Потому что вы знаете, что не можете прогуливаться по Манчестеру и натыкаться на фанатов "Юнайтед". Это просто нехорошее место для пребывания в такой момент времени".



"Смотреть этот матч было очень тяжело. Как я уже сказал, будучи фанатом "Юнайтед", я своего рода сыт по горло просмотром такого рода матчей", — сообщил Бекхэм CBS Sports.