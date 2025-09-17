"Пэлас" оштрафован за баннер против УЕФА

УЕФА оштрафовал "Кристал Пэлас" за баннер, который растянули болельщики на "Селхерст Парк" в прошлом месяце.

Напомним, минувшим летом "Пэлас" бы исключен из Лиги Европы по причине общего с "Лионом" совладельца в лице Джона Текстора.



Текстор поспешил продать свои акции лондонского клуба, но Спортивный арбитражный суд все равно занял сторону УЕФА, отклонив апелляцию "орлов".



Поэтому на квалификационном матче Лиги Конференций, куда был понижен "Пэлас", против "Фредрикстада" в августе фанаты "орлов" выразили свое недовольство УЕФА, назвав эту организацию "мафией".



Похожие баннеры болельщики "Пэлас" демонстрировали на матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля" и в первом туре Премьер-Лиги против "Челси".



УЕФА счел это нарушением правил и сегодня объявил, что на "Пэлас" был наложен штраф в размере 10,000 евро (8,700 фунтов).