Витор Перейра близок к новому контракту с "Вулверхэмптоном"

Голкипер "Вулверхэмптона" Витор Перейра близок к новому контракту со своим клубом, несмотря на ужасный старт сезона.

"Вулверхэмптон" проиграл все четыре первых матча в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас с нулем очков и разницей мячей 2:9 занимает последнее место в таблице.



Однако "волки" не выглядели безнадежно в этих матчах, а вдобавок преодолели 2-й раунд Кубка Лиги, поэтому на "Молинью" далеки от паники.



Как сообщает BBC, "Вулверхэмптон" по-прежнему собирается заключить новый контракт с Перейрой, который принял "волков" в зоне вылета Премьер-Лиги в декабре и с успехом решил задачу по выживанию в элите в прошлом сезоне.



Добавим, действующий контракт 57-летнего португальца, под руководством которого "Вулверхэмптон" выдал серию из шести побед подряд в Премьер-Лиге с марта по апрель, истекает в конце этого сезона.