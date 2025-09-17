"Сити" был единственным вариантом для Доннаруммы

Голкипер Джанлуиджи Доннарумма признался, что не рассматривал другие варианты для продолжения карьеры, за исключением "Манчестер Сити".

"Сити" подтвердил приобретение Доннаруммы за 26 миллионов фунтов только в заключительный день летнего трансферного окна, одновременно продав Эдерсона в "Фенербахче".



Однако "Сити" обозначил свой интерес к Доннарумме задолго до этого, и 26-летний итальянец терпеливо ждал, когда трансфер будет оформлен.



"Я был очень ясен в своем желании перейти сюда. Это был мой единственный вариант, я хотел только это".



"Моим единственным выбором было перейти сюда, поэтому я рад оказаться в "Сити" и быть частью этой великолепной команды".



"Еще до лета я знал, что "Сити" очень заинтересован во мне, и наши отношения укрепились после клубного Чемпионата Мира".



"Я знал, что тренер настаивал на моем приходе сюда, все хотели заполучить меня сюда, и такое внимание заставило меня гордиться. Я не колебался, перейдя сюда с удовольствием и энтузиазмом", — цитирует Доннарумму BBC.