"Сити" был единственным вариантом для Доннаруммы

Джанлуиджи Доннарумма Голкипер Джанлуиджи Доннарумма признался, что не рассматривал другие варианты для продолжения карьеры, за исключением "Манчестер Сити".

"Сити" подтвердил приобретение Доннаруммы за 26 миллионов фунтов только в заключительный день летнего трансферного окна, одновременно продав Эдерсона в "Фенербахче".

Однако "Сити" обозначил свой интерес к Доннарумме задолго до этого, и 26-летний итальянец терпеливо ждал, когда трансфер будет оформлен.

"Я был очень ясен в своем желании перейти сюда. Это был мой единственный вариант, я хотел только это".

"Моим единственным выбором было перейти сюда, поэтому я рад оказаться в "Сити" и быть частью этой великолепной команды".

"Еще до лета я знал, что "Сити" очень заинтересован во мне, и наши отношения укрепились после клубного Чемпионата Мира".

"Я знал, что тренер настаивал на моем приходе сюда, все хотели заполучить меня сюда, и такое внимание заставило меня гордиться. Я не колебался, перейдя сюда с удовольствием и энтузиазмом", — цитирует Доннарумму BBC.




