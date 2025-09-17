Ламменс произвел впечатление на Хитона
Ветеран "Манчестер Юнайтед" Том Хитон поделился своим первым впечатлением о новом голкипере "красных дьяволов" Сенне Ламменса.
В заключительный день летнего трансферного окна "Юнайтед" приобрел Ламменса у "Антверпена", и сейчас 23-летний бельгиец ждет своего шанса дебютировать за "дьяволов".
Хитон, которому отводится роль третьего голкипера "Юнайтед", находится под впечатлением от Ламменса и теперь хочет посмотреть Сенне в деле.
"Он тренируется только несколько дней, но он выглядит действительно хорошим парнем. Он спокоен, но обладает сильным характером. Его основные вратарские навыки очень впечатляют, и я сказал это ему после пары дней тренировок".
"Непросто переходить в "Манчестер Юнайтед", когда тебе 23 года, но пока что он производит очень сильное впечатление на тренировках. Мне действительно нравятся его вратарские навыки", — цитирует Хитона Daily Mail.
