Гвардиола предвкушает встречу с Де Брюйне

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что предвкушает встречу с плеймейкером итальянского "Наполи" Кевином Де Брюйне.

Отыграв за "Сити" 10 сезонов, минувшим летом Де Брюйне отправился свободным агентом в "Наполи". Кевин сразу же стал проявлять себя на новом месте, забив два гола в трех первых матчах Серии А.



Гвардиола не удивлен успехам Де Брюйне в "Наполи" и надеется провести время с 34-летним бельгийцем после матча двух команд в Лиге Чемпионов на "Этихад" в четверг вечером.



"Предвкушаю ли я встречу с Де Брюйне? Да, после матча. Конечно, приятно снова с ним увидеться. Он играет на другом уровне. Игрокам этого уровня не нужно много времени на адаптацию".



"У него невероятный талант, у него есть видение поля, передачи, он ассистирует и забивает. На дальней трети поля он уникален!" — цитирует Гвардиолу Sky Sports.