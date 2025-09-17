Мерсон: "Аморим идеально бы подошел "Челси"

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон назвал "Челси" как идеальный клуб для игрового стиля главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

В последнее время Аморима много критикуют за нежелание адаптировать свою тактику под имеющихся в "Юнайтед" игроков. Мерсон понимает упрямство Рубена и считает, что португалец просто выбрал не тот клуб Премьер-Лиги.



"То, каким образом Рубен Аморим хочет играть, вызывает тревогу".



"Он не изменится. Он будет смотреть на это и говорить: "Я оказался там, где я сегодня, благодаря тому, каким образом я играл". Он играет в три защитника с высоко расположенными вингбеками".



"Он бы идеально подошел "Челси". В лице Риса Джеймса и Мало Гюсто они обладают вингбеками мирового уровня, а также у них лучший опорный полузащитник в лиге Мойсес Кайседо. Его стиль подошел бы игрокам".



"Если же посмотреть на "Манчестер Юнайтед", то эта система не подходит имеющимся игрокам. Их два вингбека никуда не годятся, хотя именно от них во многом зависит, будет ли эта схема работать. Полузащите не хватает бегущих ног. Все против него", — сообщил Мерсон Sky Sports.