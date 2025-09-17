МЮ установил рекорд по доходам, но остался убыточным

"Манчестер Юнайтед" заработал рекордные для своего клуба 666.5 млн. фунтов по итогам прошлого сезона.

Росту доходов в период с 1 июля 2024 по 30 июня 2025 в первую очередь способствовал контракт с новым титульным спонсором в лице Snapdragon.



Также "Юнайтед" заключил ряд прочих новых спонсорских контрактов, в том числе с Coca-Cola, Sokin и Parimatch, и продлил ряд действовавших, в том числе со STATSports, Canon и Sportsbreaks.



Наконец, "Юнайтед" хорошо заработал на предсезонных матчах, совершив поездки в Швецию и Соединенных Штатах мминувшим летом.



Хорошо было у "Юнайтед" и с продажей билетов, что стало возможно благодаря продвижению в Лиге Европы до финала.



Несмотря на установленный без Лиги Чемпионов рекорд по доходам, итоговый баланс "Юнайтед" в отчетный период оказался отрицательным — минус 33 млн. фунтов, сообщает Sky Sports.



Добавим, 12 месяцев назад убыток "Юнайтед" составлял еще больше — 113 млн. фунтов. С тех пор совладелец клуба сэр Джим Рэтклифф принял ряд мер по снижению расходов, включая сокращение персонала.