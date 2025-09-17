"Челси" продолжает следить за Морганом Роджерсом

"Челси" продолжает следить за нападающим "Астон Виллы" Морганом Роджерсом.

"Челси" был заинтересован в приобретении Роджерса еще минувшим летом, однако Морган был оценен слишком дорого и оказался вне досягаемости "синих", и так крупно потратившихся на новых игроков.



Однако The Sun утверждает, что Роджерс остается на радаре у "Челси", чей главный тренер Энцо Мареска знает Моргана со времен академии "Манчестер Сити".



Помимо "Челси", интерес к 23-летнему игроку сборной Англии также проявляют "Арсенал" и "Тоттенхэм". Все три лондонских клуба готовы воспользоваться затруднениями "Виллы" с соблюдением правил ФФП.



Однако "Вилла" не хочет терять Роджерса и даже собирается наградить того вторым за год новым контрактом.