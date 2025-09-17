Макманаман призвал Эзе прибавить после матча в Бильбао

Бывший полузащитник сборной Англии Стив Макманаман заявил, что вингер Эберечи Эзе должен прибавить после неубедительной игры в матче Лиги Чемпионов против испанского "Атлетика".

Эзе оставил приятное впечатление во время победы 3:0 над "Ноттингем Форест" в минувшую субботу, отметившись результативной передачей, но накануне в Бильбао себя не проявил.



После победы "Арсенала" со счетом 0:2 Макманаман выразил мнение, что это должно стать сигналом для Эзе, чей переход из "Кристал Пэлас" стоил "канонирам" 67.5 млн. фунтов.



"Эзе посмотрит на свою игру сегодня вечером и подумает: "Это другой класс соперников, они быстрее и сильнее, нежели те, которым я противостоял с "Кристал Пэлас в Премьер-Лиге".



"Он знает, что ему нужно повысить уровень своей игры. Теперь ты играешь в футбол больших мальчиков в Лиге Чемпионов против лучших команд. Если ты хочешь преуспеть, ты должен прибавить, и ты должен быть быстрее, нежели он показал сегодня вечером", — сообщил Макманаман в эфире TNT Sports.