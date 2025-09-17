Слот раскритиковал экспертов, которые зациклены на тратах "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Арне Слот раскритиковал экспертов, которые "предпочитают другие" клубы и неустанно говорят о тратах мерсисайдцев на трансферном рынке.

Минувшим летом "Ливерпуль" инвестировал в новых игроков колоссальные 450 миллионов фунтов, включая покупку нападающего Александера Исака за рекордные для Премьер-Лиги 125 млн. фунтов.



Однако Слот указывает критикам "Ливерпуля", что эти траты стали возможны благодаря продажам более чем на 250 млн. фунтов. Вдобавок летом 2024 "красные" никого не купили, за исключением прописавшегося в лазарете Федерико Кьезы.



"Нашим новым приобретениям уделяют так много внимания, особенно со стороны экспертов, которые предпочитают другие клубы в стране и не перестают говорить о потраченных 450 миллионах фунтов".



"Повторюсь, 450 миллионов, 450 миллионов! Но они забывают, что почти на 300 миллионов мы продали игроков. Поэтому да, если мы хотели укрепить состав, нам нужно было потратить такого рода деньги".



"Думаю, это лишь является комплиментом, раз люди говорят, что мы потратили так много. Это означает, что мы привели игроков, которые рассматриваются очень хорошими игроками".



"Некоторые другие команды предпочитают приглашать 27-летних, потому что они готовые игроки, но мы пригласили игроков, которые готовы в 21-22 года".



"Думаю, все потраченные деньги были заработаны нами самими с помощью продаж и победы в лиге, перед которой мы совершенно никого не купили", — цитирует Слота BBC.