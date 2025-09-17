Мареска: "У меня не было никаких проблем с Джексоном"

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска рассказал правду о своих отношениях с нападающим Николасом Джексоном, ушедшим в "Баварию".

В прошлом сезоне Джексон был основным нападающим Марески, но летом "Челси" приобрел Жоао Педро и Лиама Делапа, а утративший место в стартовом составе Николас отправился в аренду в "Баварию".



В преддверии матча Лиги Чемпионов в Мюнхене Мареска поведал, что на самом деле его отношения с Джексоном всегда были хорошими, и Николас покинул "Челси" с благодарностью от Энцо.



"В другой день я сказал, что благодарен Нико, потому что наши достижения прошлого сезона стали возможны благодаря всем имевшимся у нас игрокам, включая Николаса".



"Я написал ему сообщение после его ухода из клуба, поблагодарив за прошлый сезон. Я пожелал ему всего наилучшего. У нас Николас был хорошим парнем. Он был хорош. Он хорошо трудился".



"У меня не было и нет никаких проблем с Николасом. Повторюсь, он хороший парень, хороший профессионал, он хорошо трудился у нас. Вот и все".



"Наверное, это может стать небольшим преимуществом для "Баварии", потому что они могут спросить Николаса, как мы работаем и как мы готовимся к матчу".



"В конце концов Николас провел с нами один полный сезон, поэтому он точно знает, как мы готовимся к матчам", — цитирует Мареску Sky Sports.