Ван Дейк считает, что "Ливерпуль" нуждался в покупке Исака

Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк считает, что его команда нуждалась в приобретении нападающего Александера Исака.

В заключительный день летнего трансферного окна "Ливерпуль" потратил рекордные для Премьер-Лиги 125 миллионов фунтов на приглашение Исака из "Ньюкасла".



Некоторым болельщикам и экспертам это приобретение кажется необязательным, учитывая то, что ранее летом "Ливерпуль" уже потратился на Уго Экитике.



Однако Ван Дейк убежден, что после ухода Луиса Диаса и Дарвина Нуньеса "Ливерпулю" требовалось качественное усиление в переднюю линию, и одного Экитике было недостаточно.



"По сути это не дополнение к команде, не так ли? Это замена, потому что от нас ушли игроки с большим мастерством. Нам пришлось заменить этих игроков, которые были важными для нас и которые добивались с нами успеха".



"Это идет с ценником, но мы не контролируем ценник. Я совершенно понимаю, что снаружи люди всегда будут говорить об этом, и это создает своего рода давление. Но в его силах и в наших силах сделать так, чтобы мы не говорили о такого рода вещах".



"Надеюсь, он сможет забить много голов. Просто упорно трудись и наслаждайся тем, что играешь "девятку" за "Ливерпуль", забиваешь голы, ассистируешь, участвуешь в розыгрыше мяча, помогаешь другим. Это единственное, на что ты влияешь", — цитирует Ван Дейка Sky Sports.