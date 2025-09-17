Названа стоимость увольнения Аморима для МЮ

"Манчестер Юнайтед" придется раскошелиться на 12 миллионов фунтов в случае увольнения главного тренера Рубена Аморима.

"Юнайтед" выиграл лишь один из пяти первых матчей в новом сезоне с учетом всех соревнований, из-за чего Аморим оказался под серьезным давлением.



"Юнайтед" назначил Аморима 1 ноября 2024, заключив с португальским специалистом контракт до лета 2027 с опцией продления на 12 месяцев.



Как сообщает Daily Mail, если Аморим не доработает до своей первой годовщины в "Юнайтед", положенная Рубену компенсация за увольнение составит 12 млн. фунтов.



На компенсацию также смогут рассчитывать и помощники Аморима, чье приглашение из "Спортинга" обошлось "Юнайтед" в 9.2 млн. фунтов.



Добавим, на компенсации пяти предшественникам Аморима — Дэвида Мойеса, Луи Ван Галя, Жозе Моуриньо, Оле Гуннара Сульшера и Эрика Тен Хага — "Юнайтед" потратил свыше 54 млн. фунтов.