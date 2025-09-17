3-й раунд Кубка Лиги, Матчи вторника

Во вторник вечером были сыграны три матча 3-го раунда Кубка Лиги. "Астон Вилла" выбыла из числа претендентов на трофей.

В противостоянии двух представителей Премьер-Лиги, "Брентфорда" и "Астон Виллы", все решилось только в серии пенальти, и удача оказалась на стороне гостей.



"Кристал Пэлас" и "Миллуоллу" тоже пришлось исполнять 11-метровые, и фактор домашнего поля тоже стал решающим.



Также в 4-й раунд вышел представитель Лиги Два "Гримсби", который вслед за "Манчестер Юнайтед" огорчил и "Шеффилд Уэнсдей" из Чемпионшипа.



"Брентфорд" — "Астон Вилла" — 1:1 (0:1) победа "Брентфорда" по пенальти — 4:2



Голы: Хики 57 — Эллиотт 43.



"Брентфорд": Вальдимарссон, Хики (Кайоде 78), Ван ден Берг, Артур, Айер (Коллинс 52), Генри, Янельт (Ярмолюк 45), Миламбо (Нелсон 68), Оньека, Карвалью, Уаттара (Дамсгор 78).



"Астон Вилла": Бизот, Кэш, Конса, Матсен, Богард (Камара 74), Эллиотт (Уоткинс 67), Макгинн, Мален (Роджерс 67), Санчо (Буэндиа 74), Гессан (Жимо-Алоба 80).



"Кристал Пэлас" — "Миллуолл" — 1:1 (0:0) победа "Кристал Пэлас" по пенальти — 4:2



Голы: Ричардс 72 — Леонард 90.



"Кристал Пэлас": Бенитес, Гехи (Ричардс 61), Лакруа, Канво, Соса (Девенни 71), Камада, Хьюз, Муньос, Пино (Лерма 71), Эссе (Уче 45), Матета.



"Шеффилд Уэнсдей" — "Гримсби" — 0:1 (0:0)



Гол: Кабия 49.