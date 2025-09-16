"Бенфика" не собирается звать Аморима

Фаворит на роль следующего президента португальской "Бенфики" Жоау Норонья Лопеш развеял слухи о своем намерении пригласить главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима.

В минувшее воскресенье Лопеш вместе с боссами "Бенфики" побывали на "Этихад", где "Юнайтед" Аморима был разгромлен "Манчестер Сити" со счетом 3:0.



Одновременно с этим появились слухи, что после своего избрания Лопеш будет готов предложить работу Амориму, если того уволят из "Юнайтед".



Однако Лопес, который готовится к выборам в следующем месяце, планирует сотрудничать с нынешним рулевым "Бенфики" Бруну Лаже.



"Рубен Аморим? Он отличный тренер, но у него есть контракт с "Манчестер Юнайтед".



"Он фанат "Бенфики". Конечно, он мне нравится. У меня нет контракта, чтобы дать его Рубену на подписание. Естественно, тренером "Бенфики" будет Бруну Лаже. Я буду работать с ним, потому что он тренер "Бенфики". Я не буду фактором, дестабилизирующим "Бенфику", — цитирует Лопеша ESPN.