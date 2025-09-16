У Аморима есть три матча, чтобы избежать увольнения

Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед" определил пять кандидатов на замену своему главному тренеру Рубену Амориму, у которого есть три матча, чтобы избежать увольнения.

Аморим сохраняет поддержку руководства "Юнайтед", однако фанаты и собственные игроки уже начинают отворачиваться от Рубена.

По информации Daily Mirror, боссы "Юнайтед" могут пересмотреть положение Аморима, если Рубен провалит три ближайших матча в Премьер-Лиге: против "Челси", "Брентфорда" и "Сандерленда".

После домашнего противостояния с "Сандерлендом" последует второй в сезоне международный перерыв, и у "Юнайтед" будет достаточно времени, чтобы принять решение.

Утверждается, что в шорт-листе "Юнайтед" на замену Амориму значатся Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас", Марку Силва из "Фулхэма", Андони Ираола из "Борнмута", Маурисио Почеттино из сборной США, а также бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2025 20:00

Количество просмотров Просмотров: 915

Последние комментарии:




  1. ar7em 16.09.2025 21:00 # ar7em
    блять когда этот кусок говна вылетит уже в чемпионшип, чтоб все желающие позлорадствовали вдоволь и поплясали на могиле, а новостей об этом кале стало меньше

    (ответить)

  2. aristocrat-85 16.09.2025 20:57 # aristocrat-85
    Моуриньо сейчас свободен.

    (ответить)

  3. superperez101 16.09.2025 20:29 # superperez101
    пенсам бы неплохо пожертвовать 3 очка ради общего дела.
    нельзя увольнять такого специалиста, есть реальный шанс вылететь

    (ответить)

  4. bmw-e34 16.09.2025 20:28 # bmw-e34
    А ещё желательно взять брита. Но из списка только Саутгейт, который ничем не поможет. Ибо нужно строить систему с нуля. Чем этот конечно же себя в этом никак не проявил.

    (ответить)

  5. bmw-e34 16.09.2025 20:24 # bmw-e34
    А вот если бы, всё это был Мойес или Куман... Вот тогда нужно было доверять временем. Ещё Сульшер был, при вроде как стабильно хорошо играли против топов.

    В идеале с новым тренером нужно избавиться от "головы" на поле - Фернандеш, Каземиро и Магуайр. И строить команду(игру) вокруг молодого(ых) таланта(ов).

    (ответить)

