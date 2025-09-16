У Аморима есть три матча, чтобы избежать увольнения
"Манчестер Юнайтед" определил пять кандидатов на замену своему главному тренеру Рубену Амориму, у которого есть три матча, чтобы избежать увольнения.
Аморим сохраняет поддержку руководства "Юнайтед", однако фанаты и собственные игроки уже начинают отворачиваться от Рубена.
По информации Daily Mirror, боссы "Юнайтед" могут пересмотреть положение Аморима, если Рубен провалит три ближайших матча в Премьер-Лиге: против "Челси", "Брентфорда" и "Сандерленда".
После домашнего противостояния с "Сандерлендом" последует второй в сезоне международный перерыв, и у "Юнайтед" будет достаточно времени, чтобы принять решение.
Утверждается, что в шорт-листе "Юнайтед" на замену Амориму значатся Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас", Марку Силва из "Фулхэма", Андони Ираола из "Борнмута", Маурисио Почеттино из сборной США, а также бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.
16.09.2025 20:00
блять когда этот кусок говна вылетит уже в чемпионшип, чтоб все желающие позлорадствовали вдоволь и поплясали на могиле, а новостей об этом кале стало меньше
Моуриньо сейчас свободен.
пенсам бы неплохо пожертвовать 3 очка ради общего дела.
нельзя увольнять такого специалиста, есть реальный шанс вылететь
А ещё желательно взять брита. Но из списка только Саутгейт, который ничем не поможет. Ибо нужно строить систему с нуля. Чем этот конечно же себя в этом никак не проявил.
А вот если бы, всё это был Мойес или Куман... Вот тогда нужно было доверять временем. Ещё Сульшер был, при вроде как стабильно хорошо играли против топов.
В идеале с новым тренером нужно избавиться от "головы" на поле - Фернандеш, Каземиро и Магуайр. И строить команду(игру) вокруг молодого(ых) таланта(ов).
