У Аморима есть три матча, чтобы избежать увольнения

"Манчестер Юнайтед" определил пять кандидатов на замену своему главному тренеру Рубену Амориму, у которого есть три матча, чтобы избежать увольнения.

Аморим сохраняет поддержку руководства "Юнайтед", однако фанаты и собственные игроки уже начинают отворачиваться от Рубена.



По информации Daily Mirror, боссы "Юнайтед" могут пересмотреть положение Аморима, если Рубен провалит три ближайших матча в Премьер-Лиге: против "Челси", "Брентфорда" и "Сандерленда".



После домашнего противостояния с "Сандерлендом" последует второй в сезоне международный перерыв, и у "Юнайтед" будет достаточно времени, чтобы принять решение.



Утверждается, что в шорт-листе "Юнайтед" на замену Амориму значатся Оливер Гласнер из "Кристал Пэлас", Марку Силва из "Фулхэма", Андони Ираола из "Борнмута", Маурисио Почеттино из сборной США, а также бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт.