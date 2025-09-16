Компани готов обрушить Джексона на "Челси"

Наставник немецкой "Баварии" Венсан Компани подтвердил, что нападающий Николас Джексон готов сыграть против "Челси", у которого он арендован.

На исходе летнего трансферного окна "Челси" сильно огорчил Джексона, в последний момент отказав Николасу в переходе в "Баварию", что было связано с травмой Лиама Делапа.



Джексон отказался уезжать из Мюнхена, все-таки добившись своего трансфера, и в среду вечером Николас встретится с "Челси" лицом к лицу в Лиге Чемпионов как игрок "Баварии".



"Выйдет ли Джексон в старте? Завтра увидим. Я бы не хотел слишком уводить внимание от команды. Что касается его физической и эмоциональной готовности, то он в порядке".



"Есть мнение, что игрокам нужно давать шанс сыграть против своего бывшего клуба. Я не думаю, что это будет черное или белое для него, но это определенно особенный матч для него", — цитирует Компани Sky Sports.