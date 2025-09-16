Рео-Кокер считает, что Амориму нужно отказаться от игры в три защитника

Бывший полузащитник "Астон Виллы" Найджел Рео-Кокер считает, что главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Рубену Амориму нужно отказаться от своей схемы в три защитника.

Несмотря на неудовлетворительные результаты, Аморим сохраняет верность своей схеме 3-4-2-1, и Рео-Кокеру это кажется ошибкой, о чем Найджел поведал после поражения "Юнайтед" от "Манчестер Сити" со счетом 3:0.



"Это недостаточно хорошо, а Аморим помещает в центр внимания себя. Аморим не поставил им игру, но также он расстраивает все больше игроков в раздевалке и клуб".



"Представьте, как сейчас себя чувствует Кобби Майну. Он мог уйти в аренду".



"Как Аморим может думать, что эти игроки захотят сплотиться и сражаться за него?"



"Они проиграли дерби "Манчестер Сити", хотя "Манчестер Сити" даже не показал своей лучшей игры".



"Сити" играл на второй передаче в лучшем случае и по-настоящему не напрягался. Им было слишком легко играть против "Юнайтед", и это потому, что схема с тремя защитниками не работает. У него нет правильных защитников, чтобы она работала. Сопернику было слишком легко прорываться через них и забивать".



"Аморим достаточно давно здесь, и у него были все возможности, но никто не видит прогресса".



"В "Манчестер Юнайтед" высокие стандарты из-за истории, но он не соответствует этим стандартам, так как быть?"



"Ответственность всегда лежит на тренере", — сообщил Рео-Кокер BBC.