"Ньюкасл" готов сделать предложение по Майну в январе
"Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.
На исходе летнего окна Майну попросил отпустить его в аренду, однако "Юнайтед" заблокировал уход своего воспитанника.
Майну по-прежнему испытывает дефицит игровых минут и в дерби против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье вышел только на замену.
По информации talkSPORT, "Ньюкасл" находится среди клубов, наблюдающих за ситуацией Майну. Главный тренер "сорок" Эдди Хау является большим поклонником Кобби и готов предпринять попытку заполучить 21-летнего англичанина в январе.
16.09.2025 17:00
Последние комментарии:
Это исключено, ни себе, ни людям.
Пусть сидит и ждёт своего шанса, развязка не за горами.
(ответить)
