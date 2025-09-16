"Ньюкасл" готов сделать предложение по Майну в январе

"Ньюкасл" рассматривает полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну в качестве своей цели на зимнее трансферное окно.

На исходе летнего окна Майну попросил отпустить его в аренду, однако "Юнайтед" заблокировал уход своего воспитанника.



Майну по-прежнему испытывает дефицит игровых минут и в дерби против "Манчестер Сити" в минувшее воскресенье вышел только на замену.



По информации talkSPORT, "Ньюкасл" находится среди клубов, наблюдающих за ситуацией Майну. Главный тренер "сорок" Эдди Хау является большим поклонником Кобби и готов предпринять попытку заполучить 21-летнего англичанина в январе.