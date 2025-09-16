"Эвертон" обсуждает новый контракт с Пикфордом

"Эвертон" начал переговоры со своим голкипером Джорданом Пикфордом о новом долгосрочном контракте.

Действующий контракт Пикфорда истекает в 2027 году, однако Джордан открыт к идее продлить свое пребывание в "Эвертоне" и, возможно, провести здесь остаток своей карьеры.



По информации talkSPORT, переговоры о новом четырехлетнем контракте находятся на ранней стадии, и "ириски" пока не выдвигали Пикфорду свое предложение.



В данный момент Пикфорд является одним из самых высокооплачиваемых игроков в команде Дэвида Мойеса, получая свыше 120,000 фунтов в неделю. Жесткая политика новых владельцев "Эвертона" в отношении зарплат означает, что 31-летний англичанин не сможет рассчитывать на значительную прибавку, однако клуб готов это компенсировать бонусной шкалой.