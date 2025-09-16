Харгривз раскритиковал тактику Аморима в дерби Манчестера

Кобби Майну Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз раскритиковал тактику главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 3:0 от "Сити", и у Харгривз остались больше вопросы насчет того, какие тактику и схему выбрал Аморим.

"С чего бы начать? Проблем куча. Как так получается, что Кобби Майну не играет за эту команду, я никак не пойму".

"В этом матче он вышел на полчаса, в течение которых он, наверное, был лучшим игроком — и с большим перевесом. Поэтому прежде всего он должен играть".

"Шешко не готов. Он забил много голов в Германии, но сегодня он не выглядел готовым. Посмотрите на Холанда и на то, как он бегал и прессинговал. Шешко был просто недостаточно активен. Я знаю, что он не имел достаточной поддержки, но он сам должен быть активнее".

"Мбемо — игрок топ-уровня, Кунья — игрок топ-уровня. Бруну (Фернандешу) больше нельзя играть опорного полузащитника, он должен играть 10-го номера. То, как устроена их игра сейчас, не работает, поэтому нужны изменения".

"Можно было бы сыграть с Мбемо на острие, Куньей и Бруну в качестве 10-х номеров. Кобби обязан быть в составе — факт. Так вы обеспечили бы себе половину шанса. Но я этого не вижу".

"Они больше владели мячом, чем "Сити", но они не выглядели лучшей командой. Выглядели ли они так, что могут много забить? Нет", — цитирует Харгривза Daily Mirror.




Метки Аморим, Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, Харгривз

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2025 11:00

Количество просмотров Просмотров: 516

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ifos 16.09.2025 11:40 # ifos
    Хорошо сказал! Майну должен играть, а Каземиро и Угарте в ротацию...

    (ответить)

  2. ilovemanutd 16.09.2025 11:38 # ilovemanutd
    Выглядели ли они так, что могут много забить? Нет

    Ну тут он пиздит, там был супер сейв Долларумы, ещё Каземиро не забил почти что в пустые, а ещё после прострела Диалло мяч чудом не попал в ворота. Это всё я запомнил, хотя даже не пересматривал обзор.

    Я не оправдываю команду, просто ловлю на пиздеже

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: