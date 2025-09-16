Харгривз раскритиковал тактику Аморима в дерби Манчестера

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Оуэн Харгривз раскритиковал тактику главного тренера "красных дьяволов" Рубена Аморима на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

В минувшее воскресенье "Юнайтед" потерпел поражение 3:0 от "Сити", и у Харгривз остались больше вопросы насчет того, какие тактику и схему выбрал Аморим.



"С чего бы начать? Проблем куча. Как так получается, что Кобби Майну не играет за эту команду, я никак не пойму".



"В этом матче он вышел на полчаса, в течение которых он, наверное, был лучшим игроком — и с большим перевесом. Поэтому прежде всего он должен играть".



"Шешко не готов. Он забил много голов в Германии, но сегодня он не выглядел готовым. Посмотрите на Холанда и на то, как он бегал и прессинговал. Шешко был просто недостаточно активен. Я знаю, что он не имел достаточной поддержки, но он сам должен быть активнее".



"Мбемо — игрок топ-уровня, Кунья — игрок топ-уровня. Бруну (Фернандешу) больше нельзя играть опорного полузащитника, он должен играть 10-го номера. То, как устроена их игра сейчас, не работает, поэтому нужны изменения".



"Можно было бы сыграть с Мбемо на острие, Куньей и Бруну в качестве 10-х номеров. Кобби обязан быть в составе — факт. Так вы обеспечили бы себе половину шанса. Но я этого не вижу".



"Они больше владели мячом, чем "Сити", но они не выглядели лучшей командой. Выглядели ли они так, что могут много забить? Нет", — цитирует Харгривза Daily Mirror.