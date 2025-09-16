Игроки "Юнайтед" теряют веру в Аморима

Игроки "Манчестер Юнайтед" начали терять веру в своего главного тренера Рубена Аморима.

Начало нового сезона вызывало большие вопросы к Амориму и его игровому стилю. При этом Рубен упорно стоит на своем, отказываясь менять схему и тактику.



Как утверждает Daily Star, опытные игроки "Юнайтед" разочарованы и сбиты с толку этим упрямством Аморима.



В раздевалке "Юнайтед" есть ощущение, что португальский специалист просто "отдает их на растерзание", постоянно заставляя придерживаться системы, к которой игроки не способны адаптироваться.



"Юнайтед" выиграл лишь один матч в этом сезоне, также успев сенсационно вылететь из Кубка Лиги от представляющего четвертый дивизион "Гримсби".



В своем следующем матче "Юнайтед" примет дома "Челси". Еще один отрицательный результат и неважная игра могут сделать положение Аморима критическим.