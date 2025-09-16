Игроки "Юнайтед" теряют веру в Аморима

Рубен Аморим Игроки "Манчестер Юнайтед" начали терять веру в своего главного тренера Рубена Аморима.

Начало нового сезона вызывало большие вопросы к Амориму и его игровому стилю. При этом Рубен упорно стоит на своем, отказываясь менять схему и тактику.

Как утверждает Daily Star, опытные игроки "Юнайтед" разочарованы и сбиты с толку этим упрямством Аморима.

В раздевалке "Юнайтед" есть ощущение, что португальский специалист просто "отдает их на растерзание", постоянно заставляя придерживаться системы, к которой игроки не способны адаптироваться.

"Юнайтед" выиграл лишь один матч в этом сезоне, также успев сенсационно вылететь из Кубка Лиги от представляющего четвертый дивизион "Гримсби".

В своем следующем матче "Юнайтед" примет дома "Челси". Еще один отрицательный результат и неважная игра могут сделать положение Аморима критическим.




Метки Аморим, Манчестер Юнайтед, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 16.09.2025 10:00

Количество просмотров Просмотров: 361

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. black-sumrak1990 16.09.2025 10:20 # black-sumrak1990
    Самый незгибаемый тренер из всех, кто к нам захаживал.
    Мучается сам и мучает команду.

    (ответить)

  2. hunter022 16.09.2025 10:16 # hunter022
    Нагнут синюю помойку в следующем туре и сразу иголки полюбят Рубена.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: