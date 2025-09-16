Партей сыграет против "Тоттенхэма" за считанные часы до суда
Полузащитник Томас Партей сможет сыграть за испанский "Вильярреал" против "Тоттенхэма" в Лиге Чемпионов за считанные часы до судебного заседания.
В июне, вскоре после истечения своего контракта с "Арсеналом", Партей был обвинен в пяти случаях изнасилования и одном случае применения сексуального насилия к тремя различным женщинам.
Предполагаемые преступления, которые Партей категорически отрицает, были совершены с 2021 по 2022 год. С ведома клуба Томас продолжал играть за "Арсенал" все это время.
В среду, 17 сентября, Партея ждут в Королевском суде Саутварка, и 32-летнему ганцу очень повезло, что свой матч за день до слушания "Вильярреал" проводит как раз в Лондоне.
"Я совершенно убежден, что он готов духом, готов технически, чтобы сыграть матч завтра вечером. Уверен, он будет готов", — цитирует главного тренера "Вильярреал" Марселино Sky Sports.
