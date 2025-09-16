Артета: "Нам очень не повезло не выйти в финал Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета поделился своей болью от вылета с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне "Арсенал" остановился в шаге от финала Лиги Чемпионов, уступив ПСЖ в полуфинале и дома (0:1), и на выезде (1:2).



Артете было очень больно вылетать из Лиги Чемпионов, особенно после воодушевляющей победы над "Реалом" в предыдущем раунде плей-офф, однако Микель готов сделать выводы и попробовать снова.



"Тогда в полуфинале нам очень не повезло не выйти в финал".



"В такой момент ты падаешь духом. Но вы должны понять, что вам нужно сделать. Нужно многое извлечь из этого, даже если это больно. Мы создали ожидания, что мы можем пройти весь путь. Мы показали очень хороший уровень стабильности и класса, чтобы достичь этого".



"Это показывает, насколько это сложно, потому что мы пока не выигрывали Лигу Чемпионов. Мы знаем, что это будет действительно долгий путь. В этом соревновании вы чаще проваливаетесь, чем достигаете успеха".



"В этом соревновании все решают очень маленькие детали, и вы должны обеспечивать себе лучшие шансы для победы в матче, а для этого требуется полный подбор игроков".



"Однако мы в порядке и можем соперничать с любым соперником", — цитирует Артету Sky Sports.