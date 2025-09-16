Семь вещей, что мы узнали в 4-м туре

"Ливерпуль" продолжает добывать победы на последних минутах и идти без потерь, "Арсенал" и "Тоттенхэм" готовы составить конкуренцию действующему чемпиону, а среди команд топ-4 неожиданно затесался "Борнмут". Об этом и другом — в традиционных итогах тура в Премьер-Лиге.





У "Ливерпуля" бесконечный запас везения



"Ливерпуль" — единственная команда, не терявшая очки в этом сезоне Премьер-Лиги, но практически в каждом из четырех выигранных в этом чемпионате матчей "красные" были на грани ничейного результата или даже поражения.



"Ливерпуль" не был сильнее "Арсенала" и даже "Борнмута", растерял фору в два мяча с игравшим вдесятером "Ньюкаслом", но все же в команде Слота находились люди, гарантировавшие чемпиону победы в этих матчах. С "Бернли" было немного по другому — "Ливерпуль" имел большое преимущество, но долгое время не мог воплотить его в голы, пока Фримпонгу не удалось повторить хитрость Роберто Баджо в матче с чилийцами на ЧМ-1998 с попаданием в руку защитнику на углу штрафной.



После летних закупок у Арне Слота появился выбор на многих позициях и очень крепкий ростер с качественной скамейкой, что пока и является тем фактором, который помогает чемпиону идти без потерь — вместе с помощью Фортуны, которая не изменяет "красным".



Опыт Доннаруммы поможет "Сити"



Является ли Джанлуиджи Доннарумма голкипером Пепа Гвардиолы? Возможно, да, а возможно, и нет, но он, безусловно, исключительный вратарь с огромным опытом.



"Манчестер Юнайтед" не смог должным образом проверить, достаточно ли Доннарумма хорош с мячом в ногах, чтобы позволить "Сити" играть так, как хочет Гвардиола. Они также не проверили, достаточно ли его стартовая позиция продвинута, чтобы подчищать за высокой линией обороны и предотвращать моменты вроде тех, из-за которых "Сити" уступил "Тоттенхэму" и "Брайтону".



Но его сейв после удара Бриана Мбемо, когда он бросился вправо, чтобы отбить мяч, был впечатляющим и вызвал поздравления практически всех его товарищей по команде. Даже если он не вполне идеально подходит по стилю, присутствие Доннаруммы, его внушительная фигура и аура, которую он излучает, делают его подходящим вратарем на данный момент, когда "Сити" начинает процесс перестройки с заметно помолодевшим составом.



Вольтемаде — главная надежда "Ньюкасла" в атаке



Хорошей новостью для "Ньюкасла" является то, что Йоан Висса, их новый нападающий, купленный у "Брентфорда" за 55 миллионов фунтов, не получил, как опасались, травму крестообразной связки во время выступления за сборную ДР Конго на прошлой неделе. Менее серьезная проблема с коленом оставит Висса вне игры на четыре-пять недель.



Хотя это и не незначительный удар для Эдди Хау, по крайней мере, его другой новый нападающий в лице Ника Вольтемаде сразу же вошел в игру. Не довольствуясь победным голом в матче с "Вулверхэмптоном" великолепным ударом головой после навеса Джейкоба Мерфи, — высокий, угловатый и совершенно неортодоксальный немецкий нападающий блистал на протяжении всех отведенных ему 65 минут матча против все еще не набравшего очков, но далеко не безнадежного "Вулверхэмптона".



Более того, умные ноги Вольтемаде, его умение удерживать мяч и склонность опускаться глубоко, чтобы связывать игру, позволяют предположить, что однажды он сможет эффективно играть на позиции "десятки" за Висса. В ближайшей перспективе он должен возглавить атаку против "Барселоны" на стадионе "Сент-Джеймс Парк" в четверг вечером, когда каталонская команда должна будет найти способ нейтрализовать лидера полузащиты Хау, итальянца Сандро Тонали.



Новички "Арсенала" отлично проявляют себя



Нони Мадуэке завершил великолепную неделю ярким выступлением в уверенной победе "Арсенала" над "Ноттингем Форест". Через четыре дня после того, как он забил свой первый гол за сборную Англии, прямой подход крайнего нападающего часто ставил оборону "Ноттингем Форест" в затруднительное положение и помог болельщикам забыть об отсутствии травмированного Букайо Сака, а "Арсенал" одержал третью победу в первых четырех матчах Премьер-Лиги.



Интересно, что думают те болельщики "Арсенала", которые летом жаловались в социальных сетях на приход игрока из "Челси" за 52 миллиона фунтов. Еще одним большим победителем в субботу стал спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, который увидел впечатляющую игру летних новичков Мартина Субименди, Виктора Дьекереша, Эберечи Эзе, Кристиана Москеры и Мадуэке. В прошлом сезоне отсутствие Мартина Эдегора, Кая Хаверца, Вильяма Салиба и Сака стало бы серьезным испытанием для "Арсенала", но сейчас в составе команды нет явных слабых мест.



Селекция "Борнмута" впечатляет



Когда "Борнмут" продал Илью Забарного, Дина Хейсена и Милоша Керкеза — три четверти основного состава защиты прошлого года — вместе с Данго Уаттара, казалось, что их неуклонный прогресс остановится.



Но после четырех матчей нового сезона "вишенки" занимают четвертое место в таблице с тремя победами. Они красиво обыграли "Тоттенхэм", а их единственным поражением являются 4:2 от действующего чемпиона в матче, где они вполне могли рассчитывать на очки.



Часть заслуги в этом принадлежит их селекционерам: Бафоде Диаките, который пропустил матч с "Брайтоном" из-за травмы, Велько Милосавлевич, который его заменил, и Адриен Трюффер выглядят умными приобретениями. Но в центре всего этого находится Андони Ираола, чья смелая, выверенная и умная агрессивность идеально отражается в его команде. Частично его превосходство заключается в тактике — Ираола является проницательным специалистом, но без умения общаться и вдохновлять это не имело бы никакого значения. Иными словами, он — главная звезда "Борнмута", что, к сожалению, является палкой о двух концах для "вишен": гранды, наверняка, засматриваются на него.



Эмилиано Мартинес — снова герой "Виллы"



Эмилиано Мартинес провел последний день трансферного окна, терпеливо ожидая в тренировочном комплексе "Астон Виллы" звонка от "Манчестер Юнайтед", который так и не поступил. Две недели спустя Мартинес принес бирмингемцам одно очко в матче с "Эвертоном", совершив потрясающие сейвы после ударов Джека Грилиша и Майкла Кина.



Собирался ли Унаи Эмери действительно оставить аргентинца вне стартового состава? Нет. "Я очень, очень счастлив. Он нам нужен", — сказал Эмери. "Мы испытывали трудности в его ситуации, но мы должны собраться и сосредоточиться на общей цели. Сегодня его сейвы были фантастическими. Мы должны беречь его и чувствовать его присутствие в группе, чтобы он чувствовал себя комфортно и уверенно. Он был великолепен".



Болельщики, полагавшие, что больше не увидят человека, которого они прозвали "номером один в мире", в субботу снова скандировали его имя.



"Сандерленд" хорош, но может стать еще лучше



Отличный старт "Сандерленда" в этом сезоне выглядит еще более впечатляющим, учитывая количество новых игроков, пришедших в команду летом. Девять из них вышли в стартовом составе на матч на "Селхерст Парк" в субботу, где благодаря уверенной игре в обороне команда Режиса Ле Бри заработала заслуженное очко, а вратарь Робин Руфс провел выдающийся матч.



Норди Мукиеле, который перешел из "Пари Сен-Жермен" за 12 миллионов фунтов, также продемонстрировал уверенную игру в центре обороны, и игрок сборной Франции считает, что команда будет становиться только лучше по мере продвижения сезона.



"Начало было действительно хорошим, и, честно говоря, я не думаю, что команда уже на 100% готова", — сказал он. — "У нас есть новые игроки вроде меня, которые только пришли. Мы уже сделали несколько позитивных вещей, но мы не знаем друг друга давно, поэтому я жду будущего, чтобы увидеть, как мы будем играть, потому что на данный момент мы играем хорошо, но мы будем играть еще лучше".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru