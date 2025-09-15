Робертсон не будет мириться с ролью запасного

Защитник "Ливерпуля" Энди Робертсон заявил, что не собирается мириться с ролью запасного игрока.

Робертсон утратил место в стартовом составе "Ливерпуля" с приходом Милоша Керкеза из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов минувшим летом.



Однако победа 0:1 над "Бернли" в минувший уикенд показала, что Керкез пока не безупречен. Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заменил Милоша еще в первом тайме, когда 21-летний венгр, уже имея желтую карточку за симуляцию, едва не схлопотал удаление.



Робертсон признает, что за Керкезом будущее, однако хотя бы в этом сезоне 31-летний шотландец планирует серьезно побороться с Милошем.



"Я хочу играть матчи и быть основным левым защитником. Я должен продолжать стараться и воспроизводить уровень, на который, как мне известно, я способен".



"Международный перерыв пошел мне на пользу, я смог дважды сыграть по 90 минут, обрести эту игровую форму и добыть два хороших для сборной Шотландии результата. Это придало мне большую уверенность".



"Он (Керкез) очень молод, и я думаю, мы забываем это. Ты стараешься как можно больше помогать таким игрокам, но также ты хочешь подвергнуть их давлению и хочешь играть матчи".



"В будущем он будет основным левым защитником "Ливерпуля", но в моих силах подвергнуть его давлению в этом сезоне и помочь ему прибавить".



"Ему просто нужно продолжать упорно трудиться и не позволять кому-либо влиять на себя, хотя этого и так не будет, потому что он уверенный в себе парень. Я же буду помогать ему как можно больше", — цитирует Робертсона Daily Mail.