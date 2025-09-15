Айто назначен спортивным директором "Брайтона"

"Брайтон" объявил о назначении Джейсона Айто на должность спортивного директора.

В прошлом сезоне 40-летний Айто был заместителем Эду в "Арсенале", а когда бразилец ушел, стал временно исполняющим обязанности спортивного директора "канониров".



Айто был кандидатом на роль постоянного спортивного директора "Арсенала", но "канониры" предпочли Джейсону более опытного Андреа Берту.



Айто покинул "Арсенал" минувшим летом, суммарно отработав в лондонском клубе 11 лет. Именно Джейсон сыграл ключевую роль в согласовании трансфера полузащитника Мартина Субименди из "Реал Сосьедад".



Теперь Айто, которого прежде сватали в "Ньюкасл", будет трудиться спортивным директором "Брайтона", сменив в этой роли покинувшего клуб на днях Дэвида Уэйра.