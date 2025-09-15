"Бенфика" готова забрать Аморима, если у того не сложится в МЮ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим может получить приглашение в португальскую "Бенфику", если у него так и не наладятся дела в Англии.

В свое время Аморим привел "Спортинг" к первому за 20 лет титулу в португальском первенстве, прошлой осенью отправившись из Лиссабона в Манчестер.



Дела Аморима в "Юнайтед" идут неважно, и уже после четырех сыгранных в новом сезоне Премьер-Лиги матчей Рубен находится под серьезным давлением, раз за разом реагируя на слухи о возможном увольнении.



Как утверждает Daily Mail, Аморим уже стал целью для Жоау Нороньи Лопеша, который надеется в следующем месяце избраться на пост президента "Бенфики", сменив в этой роли Руя Кошту.



Накануне Лопеш вместе с вице-президентом "Бенфики" Нуну Гомешем, который является близким другом Аморима, и генеральным директором Педру Феррейрой даже посетили "Этихад", засвидетельствовав поражение "Юнайтед" от "Манчестер Сити" со счетом 3:0.



"Я не могу ответить на этот вопрос, Рубен Аморим — тренер "Манчестер Юнайтед". Я знаю лишь то, что однажды Рубен Аморим станет тренером "Бенфики".



"За последние годы Жоау уже показал, что способен изменить "Бенфику", сделать ее более великой и другой, нежели прежде", — ответил Гомеш 24 часами ранее на вопрос о приходе Аморима, если Лопеш выиграет голосование.