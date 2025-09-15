Доку назвал необычный источник мотивации на дерби Манчестера

Вингер "Манчестер Сити" Жереми Доку назвал свой необычный источник мотивации на дерби против "Манчестер Юнайтед".

Накануне Доку провел один из своих лучших матчей в футболке "Сити", сыграв важную роль в разгромной победе над "Юнайтед" (3:0).



Доку известен как набожный христианин, рассказывая о вере на своем ютуб-канале. Зная о том, что через несколько часов после матча на "Этихад" он будет крещен, 23-летний бельгиец предельно воодушевлен.



"Если честно, для меня это уже была победа. Потому что я знал, что после матча пройду обряд крещения, меня крестят".



"Возможно, поэтому я чувствовал, что это подстегивает меня сегодня. Также я очень доволен своей игрой".



Я испытывал восхищение еще до матча, потому что знал, что это день победы для меня", — цитирует Доку Daily Mail.