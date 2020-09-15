Маккенна встретился с боссами "Вест Хэма"

Киран Маккенна Главный тренер "Ипсвича" Киран Маккенна провел встречу с боссами "Вест Хэма".

В минувшую субботу "Вест Хэм" потерпел домашнее поражение 0:3 от "Тоттенхэма", и этот результат дополнительно сгустил тучи над нынешним наставником "молотобойцев" Грэмом Поттером.

Как сообщает Football Insider, одним из гостей Лондонского стадиона на этом матче Премьер-Лиги оказался Маккенна. Киран встретился с руководством "Вест Хэма" после того, как в пятницу вечером его "Ипсвич" сокрушил "Шеффилд Юнайтед" со счетом 5:0 в Чемпионшипе.

Впрочем, 39-летний североирландец — не единственный кандидат "Вест Хэма" на замену Поттеру. С работой у "молотобойцев" также связывают Фрэнка Лэмпарда, Жозе Моуриньо и Нуну Эшпириту Санту.




