"Сити" поборется за Гехи следующим летом

"Манчестер Сити" готов составить конкуренцию "Ливерпулю" за возможность подписать защитника "Кристал Пэлас" Марка Гехи свободным агентом следующим летом.

В заключительный день летнего трансферного окна Гехи едва не перешел в "Ливерпуль", который уже согласовал с "Пэлас" компенсацию в размере 35 миллионов фунтов, однако сделка не состоялась, потому что "орлы" не смогли найти адекватную замену своему капитану.



Контракт Гехи по-прежнему истекает в конце этого сезона, и в январе у "Пэлас" будет последняя возможность выручить хоть какие-нибудь деньги за Марка.



"Ливерпуль" уже решил, что не будет пытаться купить Гехи в зимнее окно, а дождется, пока 25-летний игрок сборной Англии станет свободным агентом.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, ту же тактику избрал и "Сити". "Горожане" проявили "серьезный интерес" к Гехи , но им придется выдержать конкуренцию не только со стороны "Ливерпуля".



Гехи также находится на радаре у "Реала", "Барселоны", "Баварии", "Интера" и "Ювентуса", которые, будучи зарубежными клубами, с января смогут свободно вести переговоры с Гехи и даже заключить предварительный контракт.