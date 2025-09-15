"Сити" уволил своего бармена, надевшего футболку МЮ

"Манчестер Сити" уволил своего бармена, который раздавал напитки на дерби с "Манчестер Юнайтед" в футболке соперника.

Во время дерби Манчестера накануне по социальным сетям разошлась фотография бармена, который протягивает пинту пива, будучи одетым в черную футболку "Юнайтед" из сезона 2018/19.



После победы 3:0 клуб с "Этихад" выпустил официальное заявление по этому поводу, подтвердив расставание со своим сотрудником.



"Спасибо, что донесли эту информацию до нас. Мы можем подтвердить, что теперь этот человек снят со своей должности", — цитирует представителя "Сити" The Telegraph.



