"Сити" уволил своего бармена, надевшего футболку МЮ
"Манчестер Сити" уволил своего бармена, который раздавал напитки на дерби с "Манчестер Юнайтед" в футболке соперника.
Во время дерби Манчестера накануне по социальным сетям разошлась фотография бармена, который протягивает пинту пива, будучи одетым в черную футболку "Юнайтед" из сезона 2018/19.
После победы 3:0 клуб с "Этихад" выпустил официальное заявление по этому поводу, подтвердив расставание со своим сотрудником.
"Спасибо, что донесли эту информацию до нас. Мы можем подтвердить, что теперь этот человек снят со своей должности", — цитирует представителя "Сити" The Telegraph.
15.09.2025 16:00
Просмотров: 1033
Шити официально мрази
коментаторы долбоебы. просто чемпионы сити не хотят ассоциироваться с таким говном, как му-му, на любом этапе функционирования
Дискриминейшенц зисис
Фу... как мелочно. Жаль парнишку.
Пидорасы и лесбухи - это норма, а чел в футболке хоть и с эмблемой клуба футболисты которой вообще-то так же защищают честь страны на международном уровне - это табу?
