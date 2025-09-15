"Сити" уволил своего бармена, надевшего футболку МЮ

Бармен Манчестер Сити "Манчестер Сити" уволил своего бармена, который раздавал напитки на дерби с "Манчестер Юнайтед" в футболке соперника.

Во время дерби Манчестера накануне по социальным сетям разошлась фотография бармена, который протягивает пинту пива, будучи одетым в черную футболку "Юнайтед" из сезона 2018/19.

После победы 3:0 клуб с "Этихад" выпустил официальное заявление по этому поводу, подтвердив расставание со своим сотрудником.

"Спасибо, что донесли эту информацию до нас. Мы можем подтвердить, что теперь этот человек снят со своей должности", — цитирует представителя "Сити" The Telegraph.

Бармен Манчестер Сити




Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Премьер-Лига, происшествия

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2025 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1033

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. closer 15.09.2025 17:11 # closer
    Шити официально мрази

    (ответить)

  2. ar7em 15.09.2025 16:28 # ar7em
    коментаторы долбоебы. просто чемпионы сити не хотят ассоциироваться с таким говном, как му-му, на любом этапе функционирования

    (ответить)

  3. theo-zm 15.09.2025 16:19 # theo-zm
    Дискриминейшенц зисис

    (ответить)

  4. mateta 15.09.2025 16:08 # mateta
    Фу... как мелочно. Жаль парнишку.

    (ответить)

  5. abse 15.09.2025 16:07 # abse
    Пидорасы и лесбухи - это норма, а чел в футболке хоть и с эмблемой клуба футболисты которой вообще-то так же защищают честь страны на международном уровне - это табу?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: