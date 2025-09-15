"Юнайтед" будет терпелив с Аморимом

Рубен Аморим Боссы "Манчестер Юнайтед" не планируют менять главного тренера, сохраняя веру в Рубена Аморима.

После поражения 3:0 от "Манчестер Сити" накануне Аморим ответил на претензии насчет своего игрового стиля, заявив, что клубу придется убрать его, чтобы сменить тактику.

По информации Sky Sports, внутри "Юнайтед" растет разочарование результатами, однако клуб имеет долгосрочный план, не собираясь принимать панических решений или пересматривать будущее Аморима после каждого поражения, поэтому пока Рубену не грозит увольнение.

Поражение в дерби Манчестера оставило "Юнайтед" с четырьмя очками после четырех первых туров, и это худший старт "красных дьяволов" в сезоне Премьер-Лиги с 1992/93. Также подопечные Аморима успели вылететь из Кубка Лиги — одного из трех соревнований, в которых они выступают в этой кампании.




