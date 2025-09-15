"Юнайтед" будет терпелив с Аморимом
Боссы "Манчестер Юнайтед" не планируют менять главного тренера, сохраняя веру в Рубена Аморима.
После поражения 3:0 от "Манчестер Сити" накануне Аморим ответил на претензии насчет своего игрового стиля, заявив, что клубу придется убрать его, чтобы сменить тактику.
По информации Sky Sports, внутри "Юнайтед" растет разочарование результатами, однако клуб имеет долгосрочный план, не собираясь принимать панических решений или пересматривать будущее Аморима после каждого поражения, поэтому пока Рубену не грозит увольнение.
Поражение в дерби Манчестера оставило "Юнайтед" с четырьмя очками после четырех первых туров, и это худший старт "красных дьяволов" в сезоне Премьер-Лиги с 1992/93. Также подопечные Аморима успели вылететь из Кубка Лиги — одного из трех соревнований, в которых они выступают в этой кампании.
15.09.2025 15:00
Просмотров: 450
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Пeдики драные
(ответить)
Оставляем!
(ответить)
Сук, терпелив))
Почти год, худшие среди тех, кто остался в АПЛ. Накупили мешков, продали молодежь. Майну на банке. Осталось чуть-чуть потерпеть, ЧШ близко)
(ответить)
Терпилы шшсс! ну ждите вылета в ЧШ!
(ответить)
Терпилчестер Унитайзед.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий