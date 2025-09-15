Рой Кин: "Юнайтед" — середняк Премьер-Лиги"

Рой Кин Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин констатировал, что "красные дьяволы" превратились в середняка Премьер-Лиги.

Накануне "Юнайтед" потерпел поражение 3:0 от "Манчестер Сити", обнаружив себя в нижней половине таблицы Премьер-Лиги.

Кин считает, что в своем нынешнем состоянии "Юнайтед" и близко не сравнится с ведущим командами Премьер-Лиги.

"Этому "Юнайтед" не хватает реального мастерства, у них возникают сложности при игре в обороне. "Юнайтед" — команда-середняк, середняк Премьер-Лиги. Статистика скажет вам, что это длится с прошлого сезона".

"У "Юнайтед" действительно, действительно плохая статистика против любой из команд топ-6. "Юнайтед" — просто не конкурент. Они могут хорошо сыграть 45 минут или час. Они были весьма хороши против "Арсенала", но они проиграли "Арсеналу", а за "Манчестер Юнайтед" ты играешь, чтобы побеждать в футбольных матчах".

"Побеждать только команды поменьше — это не есть хорошо. Ты играешь за "Манчестер Юнайтед", чтобы побеждать другие хорошие команды. А "Юнайтед" не может делать этого".

"Как только начинается матч, ты испытываешь тревогу. И это ощущение возникает, когда они играют против какой-либо достойной команды".

"Мы говорили, что "Юнайтед" забил четыре гола в этом сезоне и стал лучше играть впереди. Но два из них — это пенальти. Поэтому это не совсем так, что голы даются им легко, и они могут забить два или три, а затем пропустить один или два. Та же проблема была и в прошлом году".

"Нам говорили: "Тренеру нужен предсезонный период, подходящие ему игроки..." Они потратили свыше 200 миллионов фунтов. Мы продолжаем искать оправдания, но когда мы увидим позитивные сдвиги?"

"Люди говорят: "Дайте тренеру время". Конечно. Но мы видели, как Слот пришел в "Ливерпуль". "Ливерпуль" был лучше "Юнайтед" в прошлом сезоне, но Слот взял и выиграл лигу. Взять других тренеров — Франк пришел в "Тоттенхэм", и вы видите признаки улучшения игры. Как долго вы собираетесь ждать, набирая по очку за матч?" — сообщил Кин в эфире Sky Sports.




