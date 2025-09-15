Слот: "Исак в начале предсезонной подготовки"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот заявил, что сейчас его новичок Александер Исак находится в состоянии, соответствующем началу предсезонной подготовки.

Исак перебрался в "Ливерпуль" из "Ньюкасла" за 125 миллионов фунтов в заключительный день летнего трансферного окна, после чего отправился в сборную Швеции, где сыграл свои первые 18 минут в новом сезоне.



В данный момент Исак сосредоточен на улучшении своей физической формы с помощью тренировок, поэтому победу 0:1 над "Бернли" накануне пропустил, однако Слот надеется, что 25-летний нападающий сыграет один тайм против "Атлетико" в среду.



"Когда вы начинаете подготовку к сезону после пяти недель отдыха, игрокам нужно дать определенную базу, прежде чем они смогут сыграть хотя бы 45 минут".



"Мы получили его от "Ньюкасла" в таком состоянии, что его предсезонная подготовка начинается только сейчас. Ему потребуется тренировочное время в хорошем количестве, прежде чем у него появится эта база. О том, чтобы играть дважды за три дня я даже молчу".



"На старте сезона мы стараемся готовить игроков играть раз в неделю, а затем стараемся увеличить ритм до трех матчей в неделю".



"Алекс далек от того, чтобы играть три матча в неделю. Мы могли бы дать ему пять минут сегодня, затем 10 в среду и затем еще 15, но мы не верим, что это правильный способ улучшать его форму".



"В сборной Швеции они сделали правильную вещь, обеспечив ему хорошие тренировки и не давая много играть. Мы сделаем то же самое, и в среду он будет готов сыграть 45 минут или чуть больше".



"Но если он сыграет 45 минут в среду, не ожидайте, что он сыграет больше 45 минут в субботу (против "Эвертона"), его организм не готов к этому", — цитирует Слота Daily Mirror.