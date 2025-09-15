Гвардиола: "Холанд лучше, чем когда-либо"

Эрлинг Холанд Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что сейчас его нападающий Эрлинг Холанд демонстрирует свою лучшую игру в жизни.

Накануне Холанд своим дублем помог "Сити" разгромить "Манчестер Юнайтед" со счетом 3:0. Помимо двух голов, Эрлинг также отметился попаданием в штангу с пары метров.

Таким образом, на счету Холанда 11 голов в шести первых матчах нового сезона за клуб и сборную Норвегии, и Гвардиола убежден, что его бомбардир не был так хорош, даже когда "Сити" оформил требл.

"Эрлинг был невероятен. В этом сезоне он лучше, чем когда-либо. Я бы сказал, он лучше, чем в сезоне с треблом".

"Он очень динамичен. Мы хотим, чтобы он забивал голы и помогал нам", — сообщил Гвардиола Sky Sports.




15.09.2025

