Невилл: "К Амориму появятся большие вопросы в случае поражения от "Челси"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что к игровому стилю главного тренера "Манчестер Юнайтед" Рубена Аморима начнут возникать большие вопросы, если "красные дьяволы" проиграют и "Челси" в следующем туре.

Ранее в этом сезоне уступив дома "Арсеналу" (0:1), накануне "Юнайтед" разгромно уступил в дерби с "Манчестер Сити" (3:0).



После поражения на "Этихад" Аморим заявил, что не собирается менять свою систему, а если эта система не сработает и против "Челси" в следующую субботу, положение Рубена может стать очень шатким, считает Невилл.



"Думаю, будут некоторые вопросы к тренеру и его упрямству с этой игровой системой".



"Сити" их победил, сделав это заслуженно и комфортно. У "Юнайтед" были кое-какие хорошие периоды в матче: первые 15 минут и пять минут в начале второго тайма. У "Сити" в важные моменты оказывались более классные игроки. Фоден, Доку, Холанд выделялись".



"Бывали времена, когда я, наблюдая поражение "Юнайтед" в такого рода матче, испытывал злость и разочарование".



"Сегодня я просто ничего не чувствую, что еще хуже. В их игре не было ничего. "Юнайтед" просто был побит".



"Учитывая матч с "Челси" на следующей неделе, в случае очередного поражения начнут задаваться большие вопросы", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.