Фоден намерен вернуться на уровень лучшего игрока Премьер-Лиги
Полузащитник Фил Фоден заявил о намерении вернуться на уровень, который позволил ему стать Игроком Года в Премьер-Лиге.
Фоден был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам сезона 2023/24, но прошлую кампанию совершенно провалил.
Накануне против "Манчестер Юнайтед" Фоден впервые в новом сезоне Премьер-Лиги вышел в стартовом составе, отметив это событие голом.
После победы 3:0 25-летний англичанин высказался о своем затяжном спаде и выразил намерение его прервать.
"Было много разговоров о моей форме. Невозможно это не видеть. В данный момент я вижу лишь негатив насчет себя, но таков мир, в котором мы живем".
"Когда ты становишься лучшим игроком сезона, твои стандарты повышаются. Я понимаю это".
"Прочитав эти комментарии, мне важно отреагировать и вернуться на свой уровень", — сообщил Фоден Sky Sports.
15.09.2025 08:00
