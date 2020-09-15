Фоден намерен вернуться на уровень лучшего игрока Премьер-Лиги

Рубен Аморим Полузащитник Фил Фоден заявил о намерении вернуться на уровень, который позволил ему стать Игроком Года в Премьер-Лиге.

Фоден был признан лучшим игроком в Премьер-Лиге по итогам сезона 2023/24, но прошлую кампанию совершенно провалил.

Накануне против "Манчестер Юнайтед" Фоден впервые в новом сезоне Премьер-Лиги вышел в стартовом составе, отметив это событие голом.

После победы 3:0 25-летний англичанин высказался о своем затяжном спаде и выразил намерение его прервать.

"Было много разговоров о моей форме. Невозможно это не видеть. В данный момент я вижу лишь негатив насчет себя, но таков мир, в котором мы живем".

"Когда ты становишься лучшим игроком сезона, твои стандарты повышаются. Я понимаю это".

"Прочитав эти комментарии, мне важно отреагировать и вернуться на свой уровень", — сообщил Фоден Sky Sports.




Метки Манчестер Сити, Премьер-Лига, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 15.09.2025 08:00

Количество просмотров Просмотров: 96




