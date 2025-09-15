Фернандеш видит позитив в разгроме от "Сити"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш считает, что в поражении 3:0 от "Манчестер Сити" были свои позитивные моменты.

Накануне "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера, однако Фернандешу кажется, что игра "красных дьяволов" была не так плоха, как результат.



31-летний португалец видит позитив в том, как "Юнайтед" действовал с мячом, и предлагает команде избавиться от невынужденных ошибок.



"Я бы не сказал, что сложно найти позитивные моменты в этом поражении. Нужно смотреть на то, что мы сделали хорошо, хотя этого и недостаточно, потому что ты хочешь выигрывать футбольные матчи".



"Того, что сделали мы сегодня, оказалось недостаточно для положительного результата, но мы извлечем позитив. Нужно посмотреть, что нам следует делать лучше, и сосредоточиться на следующем матче".



"Результат очень плохой, очень плохой для нас, но я думаю, на этот матч можно смотреть двумя способами".



"Этих голов можно было избежать. С мячом мы играли очень позитивно, очень смело, перемещали мяч вперед. Когда мы создавали моменты, то могли лучше действовать четче".



"Мы хотели то, что получил "Сити", а это три очка. "Сити" сыграл умно, забивая свои голы, у них очень хорошая команда и хорошие игроки".



"Нам нужно забивать голы и не пропускать. Мы продолжаем создавать моменты, но нам не удается забивать столько, сколько мы хотим. Нам нужно лучше контролировать игру. Мы пропустили три гола, которых можно было избежать".



"Когда мы идем вперед, то должны больше рисковать и смелее играть против последней линии соперника", — цитирует Фернандеша Evening Standard.