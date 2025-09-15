Аморим предупредил, что МЮ придется сменить его, чтобы сменить свой стиль

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим предупредил, что клубу придется сменить его, чтобы сменить свою манеру игры.

С момента своего прихода в ноябре прошлого года Аморим демонстрирует выдающееся упрямство, продолжая играть в три защитника при отсутствии результатов.



После поражения 3:0 от "Манчестер Сити" накануне Аморим заявил, что не собирается меняться и готов к любому решению, которое может принять клуб насчет его судьбы.



"За эти месяцы произошло много вещей, о которых вы не имеете представления, но я принимаю это. Когда я захочу сменить свою философию, я сменю. Если нет, вам придется сменить человека".



"Мы говорим об этом после каждого проигранного матча. Я не верю, что все дело в игровой системе. Поэтому я играю по-своему, и я не собираюсь менять свою манеру игры, пока не захочу сменить ее".



"Я понимаю, как это устроено в футболе. Здесь результаты диктуют сюжет. Так я это вижу. Я знаю, что людям тяжело. Фанаты не хотят слышать эти вещи. Я не обманываю себя. Я вижу статистику и готов принять любое решение".



"Я стараюсь быть рациональным. Я вижу статистику. Я понимаю разочарование, и я понимаю, что с этим идут решения. Я принимаю критику. Вот и все".



"Мое послание фанатам? Я буду делать все возможное. И всегда думать о том, что лучше всего для клуба. Пока я здесь, я буду стараться изо все сил. Остальное — не мое решение. Я страдаю больше, чем фанаты", — цитирует Аморима Sky Sports.