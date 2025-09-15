Гвардиола посвятил победу в дерби Рикки Хаттону

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посвятил победу 3:0 над "Манчестер Юнайтед" погибшему боксеру Рикки Хаттону.

Городскому дерби на "Этихад" в воскресенье предшествовала минута молчания в память о 46-летнем Хаттоне, который был найден мертвым у себя дома в Манчестере ранее днем.



Хаттон был настоящей легендой британского бокса и большим фанатом "Сити", и Гвардиолу по-настоящему тронуло поведение фанатов на стадионе.



"Я здесь уже 10 лет, и за это время минута молчания была много раз, но я не помню, чтобы она была столь же сильной, как сегодня".



"Спасибо фанатам "Манчестер Юнайтед", которые поддержали это и аплодировали. Мне известно, что он был мировым чемпионом, и это был особенный момент".



"Никакие слова не могут унять боль, которую его семья испытывает прямо сейчас после этой потери, но, конечно, мы рядом. Мне известно, что он был невероятным фанатом "Манчестер Сити". Он переживал плохие моменты и хорошие моменты с нами в последние 10-15 лет".



"От фанатов я знаю, как он нас поддерживал. Я никогда не забуду этот опыт, потому что я чувствовал, что аплодисменты каждого человека на стадионе выражают благодарность за то, что он сделал в профессиональном плане".



"Он был огромным, огромным фанатом "Сити", и я так сочувствую его семье", — цитирует Гвардиолу The Independent.