Аморим: "Я не собираюсь защищать себя"

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что не будет оправдываться после разгромного поражения от "Манчестер Сити".

В воскресенье "Юнайтед" с треском проиграл дерби Манчестера (3:0), однако в чем Аморим не может упрекнуть свою команду, так это в старании.



"Мы строим команду и стараемся снова сражаться против таких команд. Я не собираюсь защищать себя, ваш вопрос всегда один и тот же. Нам нужно играть лучше".



"В прошлом году мы сыграли вничью и затем победили "Сити". Сегодня в определенных вещах мы были лучше, но в маленьких деталях мы были недостаточно хороши".



"Я не знаю, что вам сказать в данный момент. Мы строим команду и нам нужно начать побеждать".



"Я не видел ни одного игрока в своей команде, который бы не старался изо всех сил. Остальное на мне".



"Я бываю эмоционален, когда чувствую, что мы могли больше стараться. Иногда я эмоционален, иногда я переключаюсь на следующий матч".



"Мы можем прибавить, но это моя вина", — цитирует Аморима Sky Sports.