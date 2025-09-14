Слот развеял опасения насчет здоровья Макаллистера

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот развеял опасения насчет здоровья полузащитника Алексиса Макаллистера, замененного против "Бернли".

В первом тайме воскресного матча на "Терф Мур" Макаллистер серьезно пострадал от подката Лесли Угочукву, которому повезло отделаться желтой карточкой.



Алексис смог продолжить игру, но в перерыве был заменен на Конора Брэдли. К счастью, с аргентинским полузащитником все в порядке, о чем Слот поведал после победы 0:1.



"Это похоже на Алекса (Исака), но совершенно по-другому. Он пропусти большую частью предсезонной подготовки, поэтому он готов играть один матч в неделю, где-то 70-90 минут. Он сыграл 90 минут за сборную Аргентины, будучи очень уставшим после 70 минут".



"У него нет правильной подготовки, чтобы играть три матча в неделю по 90 минут, поэтому я всегда собирался заменить его после 60 минут, чтобы он вернулся на поле в среду и затем в субботу".



"Я уже произвел одну замену в первом тайме, и если бы я убрал его после 60 минут, это была бы моя вторая. Если бы затем я захотел произвести еще одну на 75-й минуте, больше я бы ничего не мог предпринять".



"Так что это сложилось с подкатом, который он почувствовал. И я не удивлен, что он почувствовал этот подкат, к слову. Это было сочетание обеих вещей".



"Он сказал, что в порядке и может продолжать, хотя сильно хромал. Думаю, он показывал свою лучшую игру еще 15 минут чисто на характере".



"Так что сочетание его ушиба и моего нежелания терять вторую замену после 60 минут привело к замене в перерыве — вдобавок мы играли не так уж хорошо. Мы передвинули Дома (Собослаи) в полузащиту, чтобы больше игроков могли подключаться в штрафную. Поэтому здесь много аргументов, и его замена была частично тактической", — цитирует Слота официальный веб-сайт "Ливерпуля".



