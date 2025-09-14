Салах: "Мы не сдаемся"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отметил настойчивость своей команды после победы над "Бернли".

Именно Салах, реализовал пенальти в компенсированное время, принес "Ливерпулю" победу 0:1 на "Терф Мур" в воскресенье.



"Бернли" оборонялся практически всей командой, однако "Ливерпуль" продолжал стараться и в конце концов был за это вознагражден.



"Сегодня был тяжелый соперник. Мы старались изо всех сил перемещать мяч между линий, но забить было тяжело. Я рад, что в конце концов нам удалось одержать победу в матче".



"Игроки еще адаптируются к нашей системе. Алекс (Исак) пришел только на прошлой неделе, и он будет в составе. Мы стараемся обрести баланс".



"Мы не сдаемся. Мы просто стараемся подстегивать себя и свою команду до предела", — сообщил Салах Sky Sports.